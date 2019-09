O primeiro semestre do ano da TAP foi marcado pelo aumento dos prejuízos. As perdas da companhia aérea portuguesa chegaram quase aos 120 milhões de euros: 110,7 milhões referentes ao primeiro trimestre e nove milhões relativos ao segundo trimestre. Os valores comparam com os 26,4 milhões de euros de prejuízos que a empresa registou no período homólogo.

Em comunicado, a empresa explica que o resultado negativo dos primeiros três meses do ano foi “impactado, principalmente pela quebra de receitas de passagens do Brasil”, bem como pelo “aumentos dos custos com pessoal, em resultado das novas contratações e das revisões salariais negociadas em 2018”.

Já no segundo trimestre, a TAP salienta que houve uma “tendência de recuperação”, uma vez que os prejuízos diminuíram para os nove milhões de euros. “A recuperação registada no segundo trimestre, com as perspetivas que o comportamento dos mercados chave da TAP mostram para o segundo semestre, as reservas registadas no sistema da companhia e os benefícios crescentemente alcançados com a renovação da frota, deixam a expectativa de atingir este ano um resultado operacional melhor do que em 2018″, salienta a empresa liderada por Antonoaldo Neves.

Os custos operacionais, por sua vez, reduziram 8,8% face ao período homólogo, enquanto o EBITDA — lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização — registou um crescimento de 19,5%.

Número de passageiros atinge novo recorde

Os prejuízos aumentaram, mas também o número de passageiros cresceu. A companhia aérea atingiu mesmo um novo recorde, tendo transportado 7,9 milhões de clientes nos primeiros seis meses do ano. O número representa um crescimento de 4,8% face ao período homólogo.

O aumento do número de passageiros foi, contudo, mais intenso durante os meses de julho e agosto, altura em que o crescimento foi de 11,5%, comparando com igual período do ano anterior.

Com o investimento na expansão e renovação da sua frota, a TAP terminou o primeiro semestre com 106 aviões e oito novos mercados, com destaque para o início das operações no Médio Oriente (rota de Telavive) e o reforço do investimento nos Estados Unidos da América (EUA), nomeadamente em São Francisco, Chicago e Washington.

(Notícia atualizada às 20h16)