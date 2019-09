O PSD deverá perder a maioria absoluta na Assembleia Legislativa da Madeira, que detinha nos últimos 40 anos. De acordo com a sondagem realizada à boca das urnas pela Universidade Católica, divulgada pela RTP, o PSD deverá reunir entre 37% e 41% dos votos dos madeirenses, o que lhe permitirá eleger entre 19 e 23 deputados. Mas, para ter maioria absoluta, os social-democratas precisariam de ter pelo menos 24 deputados, o resultado conseguido há quatro anos.

A mesma sondagem revela que em segundo lugar deverá ficar o Partido Socialista com um resultado que deverá oscilar entre 34% e 38%, o que significa a eleição de 17 a 21 deputados. Apesar de, a acreditar na sondagem o PS ter falhado o seu grande objetivo que era vencer as eleições, o partido terá conseguido o melhor resultado de sempre na ilha em 43 anos de democracia. E foi exatamente isso que João Pedro Vieira, secretário geral do PS Madeira, frisou numa primeira reação às sondagens transmitida pela RTP. “Este resultado, o melhor de sempre na região autónoma da Madeira, vai permitir iniciar um ciclo de mudança, com novas politicas e novos protagonistas”, disse o responsável, sublinhando a “confiança” em “garantir a estabilidade”.

De sublinhar que se o PSD ficar no intervalo mínimo elegendo 19 deputados e o PS no máximo 21, seria o Partido socialista a vencer as eleições. uma esperança que o PS acalenta até ao final da noite eleitoral.

João Pedro Vieira recusou avançar com um eventual cenário de se criar uma geringonça na Madeira. “Só com todos os votos contados é que teremos a solução para o futuro”, disse. Mas, a acreditar nos dados da sondagem à boca das urnas da Universidade Católica, se o PSD não conseguir os 23 deputados, e o PS obtiver 21 e o Bloco e o PCP conseguirem eleger um cada, estão reunidas as condições para repetir a geringonça a nível insular.

Mas o que os partidos destacam é “a grande polarização do cenário político na Madeira”. O CDS-PP, na voz de Gonçalo Pimenta, acrescentou ainda que estas eleições poderão ditar “o fim do ciclo das maiorias absolutas”. Perante esta mudança, o responsável defende que “é necessário criar um quadro legislativo diferente”, sem querer comentar a possibilidade de perder quatro a cinco mandatos.

A abstenção deverá ter oscilado entre os 46 e os 41%, uma descida face aos valores da anterior eleição.

PSD: 37%-41% (19-23)

PS: 34%-38% (17-21)

CDS: 5%-7% (2-3)

JPP: 3%-5% (1-2)

BE: 1%-3% (0-1)

CDU: 1%-3% (0-1)

PAN: 1%-2% 0-1)

(Notícia em atualização)