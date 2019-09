Joaquim Miranda Sarmento, o “Centeno” de Rui Rio, como foi apelidado no frente-a-frente entre António Costa e Rui Rio no debate das rádios para as legislativas, está disponível para um debate com o ainda ministro das Finanças. O mandatário nacional da campanha diz que aceita este frente-a-frente para “esclarecer todos os números”.

Numa nota publicada na página oficial do PSD, Miranda Sarmento respondeu a um repto com vista a um debate que terá lugar na Antena 1. Sarmento “decidiu aceitar o convite”, refere.

“Através deste debate, os portugueses poderão ficar a conhecer de forma mais pormenorizada as propostas do PSD sobre a diminuição da carga fiscal e sobre o modelo económico a implementar”, lê-se na nota publicada no site do partido.

“Ambição com prudência é o mote do programa social-democrata, defendido por Rui Rio”, remata a mesma nota, uma resposta às críticas que Centeno desferiu contra o programa dos social-democratas. Centeno diz que o choque fiscal proposto pelo PSD acabará por ditar uma subida de impostos, como já aconteceu com Durão Barroso em 2002.

O professor de Finanças no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) foi apelidado de “Centeno” de Rui Rio, uma alusão ao nome do atual ministro das Finanças, Mário Centeno, e ao facto de ser o responsável pelas contas do programa da oposição. Quer assim “esclarecer todos os números” com o Centeno de António Costa.

“Os portugueses também não” trocam Centeno por Sarmento, disse o primeiro-ministro esta segunda-feira, garantindo que o seu Centeno “é de contas certas”.