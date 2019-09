O talento nacional volta a brilhar lá fora, desta vez em Nova Iorque e sob a alçada de Álvaro Siza. O arquiteto idealizou aquele que vai ser um dos próximos arranha-céus de luxo de Manhattan, com 80 apartamentos e uma penthouse. Uma vez concluído, o edifício vai oferecer aos moradores transporte direto para o metro em hora de ponta. As vendas arrancaram esta quarta-feira e os preços começam nos 1,26 milhões de dólares.

É na 611 West 56th Street que vai nascer o próximo condomínio de luxo, pensado e desenhado por Álvaro Siza. “Não esperava ter a oportunidade de construir em Manhattan”, disse o arquiteto português, em declarações ao New York Times (conteúdo em inglês). “Agora, aos 86 anos, pensei que tinha perdido essa oportunidade. Mas fiquei muito feliz por ter sido convidado e pensei: ‘Bem, vamos ver se ainda tenho energia para este projeto'”.

Álvaro Siza é referido na imprensa internacional como exemplo do “modernismo sóbrio” e da “arquitetura cultural”, para além do destaque que tem devido ao Prémio Pritzker de Arquitetura que recebeu em 1992. O arquiteto foi contratado pela Sumaida e Khurana: “Sempre admirámos o trabalho de Álvaro Siza”, disse Saif Sumaida, sócio fundador da empresa. “Ele é um dos mestres”, continuou.

Notando que os cantos da torre tinham vista para o Central Park a nordeste e para o rio Hudson a sudoeste, Siza projetou uma fachada quadriculada, mas com janelas nos cantos. O design do português “focou em certas componentes elementares do edifício, em vez de lhe dar muito brilho”, explica Saif Sumaida. “Ele [Siza] concentrou-se nas proporções, nos detalhes das janelas e das pedras”.

Há quem lhe chame também torre Perla Bianca, diz o site Wallpaper, que refere que o edifício está revestido a calcário, num total de 37 andares, distribuídos por 80 apartamentos. E as habitações são para todos gostos e necessidades: com um, dois, três ou quatro quartos (no caso da penthouse).

As primeiras vendas arrancam oficialmente esta quarta-feira e os preços ultrapassam o milhão de dólares. Há T1, com áreas entre os 47 e os 80 metros quadrados, cujos valores arrancam nos 1,26 milhões de dólares (1,15 milhões de euros); T2 com áreas entre os 100 e os 130 metros quadrados, que começam nos 2,42 milhões de dólares (2,2 milhões de euros); enquanto os T3, entre os 143 e os 230 metros quadrados, arrancam nos 4,22 milhões de dólares (3,84 milhões de euros).

Por fim, resta o apartamento maior com 311 metros quadrados, quatro quartos e quatro casas de banho e dois elevadores. Localizada no último piso, com um terraço privado, a penthouse está à venda por 11,2 milhões de dólares (10,2 milhões de euros).

Os novos moradores vão ter ainda à disposição atributos exclusivos, tais como salas de fitness, zonas de yoga e boxe, sauna, espaços para crianças, biblioteca e sala de media. No quarto andar haverá também um jardim interior, projeto pelo arquiteto paisagista M. Paul Friedberg, com uma escultura de Álvaro Siza. Além disso, os moradores terão acesso a um transporte privado que os levará até ao metro nas horas de ponta.

“Há um vasto grupo de pessoas nesta área que estão a pagar rendas muito altas e que estão a analisar estes apartamentos”, disse Leonard Steinberg, consultor imobiliário da Compass, citado pelo New York Times. “Este projeto oferece uma boa alternativa.”