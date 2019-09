É junto ao famoso Central Park, em Nova Iorque, que está a nascer o maior edifício residencial do mundo. A Central Park Tower deverá estar concluída já no próximo ano, com uma altura de cerca de 500 metros. Os primeiros apartamentos já estão à venda e os preços chegam aos 63 milhões de dólares (57 milhões de euros).

“É um feito maravilhoso, inacreditável”. As palavras são de Anthony Mannion, da Lendlease, uma das empresas envolvidas na construção deste edifício, localizado na West 57th Street e inserido na Billionaires’ Row, uma zona de arranha-céus luxuosos em Manhattan. Embora só fique concluído no próximo ano, o edifício chegou esta semana à altura final: 472 metros.

Uma vez terminada, a torre vai contar com 179 apartamentos de luxo, para além de uma loja da Nordstrom com sete andares e um Central Park Club com quase 5.000 metros quadrados exclusivos para os residentes. E as habitações já estão à venda: um T2 com 196 metros quadrados começa nos 6,3 milhões de euros, enquanto um T5 com 657 metros quadrados custa 57 milhões de euros.

Subir de elevador até ao topo deste arranha-céus — 133.º andar — demora cerca de dez minutos e, uma vez concluída a obra, o elevador irá atingir uma velocidade de cerca de 610 metros por minuto, diz o Business Insider (conteúdo em inglês).

“É possível ver todos os sítios, em todas as direções”, disse Gary Barnett, fundador e presidente da Extell Development, responsável pelo edifício, durante a cerimónia de apresentação. “É possível ver todo o horizonte de Manhattan à noite, sem ninguém a tapar as vistas”.