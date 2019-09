A comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu deu esta quarta-feira “luz verde” à comissária indigitada por Portugal, Elisa Ferreira, depois de analisar os esclarecimentos adicionais que havia solicitado, revelaram fontes parlamentares à agência Lusa.

Aquela comissão parlamentar tinha levantado na quinta-feira questões sobre Elisa Ferreira, por a anterior vice-governadora do Banco de Portugal deter ações no grupo Sonae que, entretanto, foram vendidas pela comissária designada por Portugal.

Na primeira reunião em que a comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu analisou as declarações de interesses e financeiras dos comissários nomeados, Elisa Ferreira esteve entre os nomes questionados devido às 15.000 ações do Grupo Sonae que detinha.

Elisa Ferreira não foi a única nomeada a ser questionada por deter ações, mas deu ordem imediata de venda quando a comissão de Assuntos Jurídicos levantou a questão e deixou em suspenso a aprovação do seu nome, condição necessária para seguir para o próximo passo da sua nomeação, a audição nas comissões que vão acompanhar as áreas que Elisa Ferreira irá administrar na Comissão Europeia.

Agora segue-se a sua audição conjunta pelas comissões de Desenvolvimento Regional, de Orçamento e de Assuntos Económicos, que já está marcada para dia 2 de outubro às 17h30 (hora de Lisboa).

Depois de ouvidos todos os comissários, o Parlamento Europeu votará a composição da nova Comissão Europeia em bloco. Até essa altura, o Parlamento Europeu ainda pode forçar mudanças na composição e organização da Comissão de Ursula von der Leyen, tanto nos portfolios atribuídos como nos próprios nomes escolhidos pelos países para integrarem o futuro Executivo europeu.