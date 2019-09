Há mais uma empresa no Reino Unido em processo de insolvência. Depois da operadora de turismo Thomas Cook, é o colapso da fabricante de autocarros Wrightbus, conhecida por construir o novo Routemaster, graças ao concurso anunciado por Boris Johnson e que lhe valeu a alcunha de “Boris Bus”. Sendo uma das maiores empregadoras da Irlanda do Norte, a Wrightbus está, agora, a colocar em risco mais de 1.400 empregos.

De acordo com o The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês), a empresa tentava encontrar um comprador para evitar a insolvência. Mas, no final de semana passada, a expectativa de venda desvaneceu quando o grupo chinês de engenharia Weichai e uma empresa liderada pelo herdeiro da JCB, Jo Bamford, desistiram das negociações.

Este golpe duro para a empresa com sede em Ballymena, no Reino Unido, aconteceu após o empresário da Irlanda do Norte Darren Donnelly ter retirado de cima da mesa a possibilidade de avançar com uma oferta para a compra da empresa.

O colapso da Wrightbus representa a segunda insolvência significativa da semana no Reino Unido. Esta segunda-feira, o operador turístico britânico Thomas Cook anunciou falência, depois de não ter conseguido encontrar, durante o fim de semana, fundos necessários para garantir a sua sobrevivência.

A falência da Thomas Cook colocou cerca de nove mil empregos em risco, aos quais se juntam, agora, mais 1.400 postos de trabalho.