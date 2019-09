As ações correspondentes a 56,6% do parque Zmar Eco Camping, na Zambujeira do Mar, foram vendidas em leilão esta quinta-feira por 2,62 milhões de euros, de acordo com o site da leiloeira Leilosoc. Foram recebidas três propostas, acabando a licitação final por ficar 19% abaixo do valor base.

As ações foram colocadas à venda pela Cravex, com um valor base de 3.249.326 euros, mas acabaram arrematadas por 2.619.461 euros.

De acordo com o site da leiloeira, em causa estavam 5.801.501 ações emitidas pela empresa “Multiparques a Céu Aberto, Campismo e Caravanismo em Parques”, que explora o parque de campismo e caravanismo, com o valor nominal de um euro cada, “representadas por um título” e “depositadas numa conta de títulos no Novo Banco”.

Ainda segundo a Leilosoc, a Cravex tem a decorrer um processo de insolvência no Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal e uma fonte do Zmar Eco Camping adiantou à Lusa que o leilão aconteceu devido “a uma possível mudança de um acionista” da sociedade Multiparques a Céu Aberto. Contudo, a mesma fonte indicou que o processo não está relacionado com uma possível insolvência daquele parque.

O complexo turístico, inaugurado em junho de 2009 na Herdade A-de-Mateus, em Odemira, tem uma área total de 81 hectares e inclui um Eco-Hotel, espaços para tendas e caravanas, um parque aquático com uma piscina descoberta e outra coberta, zona desportiva, restaurante e bar.

Foi construído com materiais 100% recicláveis e tem capacidade para mais de 1.500 pessoas. Dispõe ainda de um restaurante, cozinha e supermercado, um parque infantil de cinco hectares, uma quinta pedagógica com animais e um observatório.

O parque de campismo foi distinguido com vários prémios de turismo e sustentabilidade, tendo sido classificado como projeto de Potencial Interesse Nacional (PIN), implicando um investimento de “cerca de 25 milhões de euros”.

(Notícia atualizada às 18h22 com mais informação)