Há mais uma obra de Banksy que vai a leilão. Tem 2 milhões?

“Devolved Parliament”, a obra de Banksy que retrata dezenas de macacos no lugar de deputados no parlamento britânico, vai a leilão no dia 3 de outubro por um valor que, segundo a Sotheby’s, pode chegar aos 2 milhões de euros.

A pintura de 2009, com quase quatro metros, foi exposta pela primeira vez nesse mesmo ano, no Museu de Bristol, terra natal de Banksy. Depois de ter sido comprada por um colecionador anónimo, “Devolved Parliament” está de novo em exposição até ao final de setembro antes de ser colocada na Sotheby’s, em Londres. A obra ganha especial interesse numa altura em que a atualidade europeia é marcada nos últimos meses pela instabilidade política resultante do Brexit.

A leiloeira tem ainda a decorrer uma venda online dedicada ao street artist britânico cuja identidade permanece desconhecida até hoje. Das 44 obras disponíveis, a maior parte são serigrafias limitadas e numeradas assinadas por Banksy. Até ao momento as obras receberam ofertas de licitação entre os 5 mil e os 135 mil euros. Os potenciais interessados podem consultar a venda aqui. O leilão termina no dia 19 de setembro.

Veja na fotogaleria abaixo algumas das serigrafias disponíveis para licitação.