Morreu Jacques Chirac. Ex-presidente francês tinha 86 anos

O histórico ex-presidente francês Jacques Chirac morreu esta quinta-feira aos 86 anos, avança o jornal francês LeFigaro. Retirado da vida politica desde 2007, quando deixou de ser Presidente de França, Jacques Chirac foi hospitalizado várias vezes depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral em 2005.

Um dos históricos da politica francesa, Jacques Chirac começou a fazer-se notar ainda não tinha 30 anos com a sua nomeação para o gabinete do então primeiro-ministro francês George Pompidou em 1962. Viria a ser deputado e ministro, até que ascendeu a primeiro-ministro pela primeira vez em 1974, nomeado por Valéry Giscard, cargo que ocupou até 1976.

Após uma passagem pela Câmara de Paris, voltou a ser primeiro-ministro de François Miterrand entre 1986 e 1988, e voltaria a ter uma terceira vida política em 1995, quando foi eleito pela primeira vez Presidente de França, lugar onde ganhou mais destaque e onde permaneceu até 2007.

Europeu convicto, foi contra a invasão do Iraque em 2003, criticou a invasão do Líbano por Israel em 2006 e era um defensor do combate às alterações climáticas. Em 2011, já depois de abandonar a presidência na sequência dos seus problemas de saúde, foi condenado a dois anos de prisão com pena suspensa por desvio de fundos públicos, abuso de confiança e conflito de interesses ilegal pelas suas ações enquanto era presidente da Câmara de Paris.