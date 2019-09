A Platforme, startup que desenvolve soluções de customização em 3D para os mercados de luxo, moda e lifestyle, é a nova investida do 200M, o fundo que o Estado criou para cofinanciar projetos nacionais com investidores privados.

Fundada por um grupo de empresários portugueses e, com investidores como José Neves, fundador e CEO da Farfetch, a Platforme tem o centro de tecnologia no norte de Portugal. Entre os investidores nesta ronda estão ainda The Luxury Fund, Paula Amorim, líder do Grupo Amorim, uma relevante marca europeia da moda de luxo e a Nordstrom, uma grande empresa americana de retalho, esclarece fonte do 200M em comunicado.

A Platforme foi o terceiro investimento do verão — e o sexto investimento total — anunciado pelo 200M, e vem juntar-se às rondas cofinanciadas na Barkyn (1,7 milhões e liderada pela Indico) e na EatTasty (1,1 milhões, também liderada pela Indico), já noticiadas pelo ECO. Além destas, o 200M já coinvestiu na Biosurfit, na LiMM Therapeutics e na 360imprimir, fundada por seis empreendedores que foram finalistas do Prémio João Vasconcelos, entregue esta quarta-feira.

Com os três investimentos — de aproximadamente 15 milhões no total, dos quais 6 milhões são investidos pelo Estado –, o fundo de coinvestimento 200M fecha o verão a caminho dos 50 milhões de euros de investimento total.

“Este modelo de coinvestimento com operadores experientes que aportam capital e conhecimento às empresas tecnológicas na fase de crescimento funciona e a PME Investimentos está muito satisfeita por mais este contributo para apoiar as empresas em Portugal, trabalho que faz há 30 anos e com muitos recursos já aplicados na economia”, detalha Marco Fernandes, CEO da PME Investimentos, entidade gestora, citado em comunicado.

Desde o início do anúncio de investimento, o 200M coinvestiu já em empresas de desenvolvimento de medicamentos, tecnologia médica e e-commerce, restauração e tecnologia. As candidaturas já submetidas representam cerca de 80 milhões de euros de investimento total previsto em startups portuguesas e preveem criar mais de 1.500 postos de trabalho.

Criado no final de 2018 para atrair e acompanhar investidores da primeira linha a investir em startups nacionais e no ecossistema empreendedor português, o fundo 200M investe até 50% em rondas Seed, A e B, lideradas por investidores privados, e oferece a opção de compra da sua participação nas empresas do portfólio por um preço atraente, por um período de tempo. O modelo ajuda a reduzir o seu risco em investimentos em estágio inicial, mantendo o potencial de rentabilidade.