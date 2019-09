Distinção que homenageia João Vasconcelos recebeu mais de 40 candidaturas de projetos e empreendedores que se destacaram na criação e crescimento de startups em Lisboa. Vencedor ganha 10 mil euros.

Daniela Braga foi a vencedora do Prémio João Vasconcelos – Empreendedor de 2019, criado pela Startup Lisboa este ano. Com o objetivo de premiar e apoiar empreendedores de projetos incubados na Startup Lisboa — incubadora dirigida por João Vasconcelos durante os primeiros quatro anos de atividade –, ou com atividade no concelho de Lisboa, o prémio quer distinguir o desempenho dos seus candidatos na fase de criação e/ou expansão dos seus negócios.

A fundadora da DefinedCrowd — plataforma inteligente de dados para Inteligência Artificial e Machine Learning — Daniela Braga “distinguiu-se pela sua capacidade de liderança na DefinedCrowd, startup que deu provas de crescimento a vários níveis: na faturação, que multiplicou por 10, e na equipa, que passou de 30 para 140 colaboradores, distribuídos por quatro escritórios em três continentes”.

A vencedora e os restantes dois finalistas foram conhecidos na tarde desta quarta-feira, data em que João Vasconcelos comemoraria 44 anos –, numa cerimónia de homenagem e entrega de prémios que decorreu no Village Underground, em Lisboa.

“O prémio gerou bastante entusiasmo na comunidade empreendedora. O objetivo a que nos propusemos, de homenagear o João através deste prémio, foi cumprido. Temos um leque de finalistas com provas dadas de grande visão estratégica, resiliência, liderança e de crescimento de negócio. O prémio está muito bem entregue e claro que não posso deixar de referir o facto de termos duas mulheres entre os três finalistas e de serem todos eles projetos incubados ou alumni da Startup Lisboa”, reforça Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa.

Na corrida ao prémio estiveram “mais de 40 candidaturas” que foram analisadas por um júri composto por Anthony Douglas, Bárbara Vidal, Celestino Alves, Domingos Guimarães, Hugo Oliveira, Jaime Jorge, Maria Miguel Ferreira, Renata Militão e Teresa Van Oerle, todos alumni da Startup Lisboa e empreendedores que trabalharam com João Vasconcelos na Startup Lisboa, e ainda com Miguel Fontes e Marta Miraldes, enquanto membros da direção da incubadora lisboeta. “O júri decidiu nomear 3 finalistas de entre mais de 40 candidaturas, por entender que estas três equipas de fundadores se destacaram particularmente no último ano (Agosto de 2018 a Agosto de 2019), tendo apresentado provas excecionais de sucesso em termos de: crescimento do negócio, expansão e reconhecimento internacional”, explica a Startup Lisboa em comunicado.

Entre os finalistas ao prémio João Vasconcelos estavam três projetos diferentes. José Salgado, Sérgio Vieira, Jorge Correia, Diogo Silva, João Matias, Pedro Gaspar, fundadores da 360imprimir — uma one-stop shop online de produtos de marketing para pequenos negócios –, “destacaram-se pela capacidade demonstrada na expansão internacional da sua atividade de quatro para 21 novos mercados e no aumento da sua equipa em 36%”.

Por outro lado, Amélia Santos e Nuno Vitorino, fundadores da Innuos — startup que desenvolve servidores e streamers de música de alta fidelidade –, “lideram a startup que triplicou a sua faturação no último ano e que lançou um produto inovador que foi reconhecido internacionalmente como um dos 100 produtos de Alta Fidelidade mais relevantes dos últimos 20 anos, pela HiFi+”, enumera a incubadora em comunicado.

A primeira edição do Prémio João Vasconcelos – Empreendedor do Ano 2019, que premeia com 10 mil euros o vencedor, contou com o apoio financeiro dos fundadores da Startup Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, IAPMEI e Montepio Geral. A distinção foi criada como homenagem a um dos maiores apoiantes e dinamizadores do ecossistema empreendedor nacional: João Vasconcelos foi empreendedor, empresário, diretor da Startup Lisboa e secretário de Estado da Indústria. Morreu em março deste ano.