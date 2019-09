Vaga de ataques informáticos atinge fornecedores da Airbus

Vários fornecedores da Airbus foram alvo de ataques informáticos que estão a ser associados a operações de espionagem industrial realizadas a partir da China. Nos últimos 12 meses, houve registo de quatro ataques de maior dimensão, segundo informações reveladas pela AFP.

Os hackers terão tentado usar as empresas subcontratadas como “porta de entrada” no ecossistema da Airbus, entre as quais se encontra a tecnológica Expleo e a fabricante Rolls Royce. Apesar de não se saber se algum segredo comercial ou industrial foi roubado pelos atacantes, os atacantes terão conseguido aceder a informação da empresa.

Mesmo tendo em conta a dificuldade de se localizar os responsáveis, a AFP garante que os ataques partiram da China. Como nota a France 24, a Airbus sempre foi vista como um alvo cibernético apetecível, devido ao vasto conjunto de tecnologias de ponta e patentes que se encontram na esfera da empresa.