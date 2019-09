BCP recupera de mínimos. Lisboa contraria quedas da Europa

Lisboa está de volta aos ganhos. Depois da forte queda na última sessão, a praça portuguesa contraria a tendência das restantes bolsas europeias, beneficiando da recuperação, entre outros, dos títulos do BCP. Banco liderado por Miguel Maya avança, interrompendo ciclo de quatro sessões consecutivas de quedas.

Na Europa, o Stoxx 600, que serve de referência para a região, regista uma queda de 0,1%, verificando-se o mesmo cenário entre os principais índices do Velho Continente. Em Lisboa, o PSI-20 apresenta uma valorização de 0,26% para os 4.888,25 pontos, com três das 18 cotadas em queda, cinco inalteradas e as restantes em alta.

A ajudar a bolsa nacional está o BCP. Depois da forte queda registada na última sessão, perante declarações de Miguel Maya ao ECO sobre o “ano difícil” que o banco está a atravessar, as ações seguem a valorizar 1,19% para os 17,92 cêntimos. Recupera de mínimos de 2017, pondo um travão no ciclo de quatro sessões consecutivas em queda.

Nota positiva também para a Jerónimo Martins, que ganha 0,62% para 15,485 euros, depois da queda perante a abertura da investigação a práticas desleais por parte da autoridade da concorrência da Polónia, onde a empresa portuguesa detém a Biedronka.

A Galp Energia também contribuiu para a subida do PSI-20 ao somar 0,33%, assim como a EDP, que ganha 0,03%. A EDP Renováveis, por seu lado, cede 0,21% para 9,73 euros.