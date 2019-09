Concorrência investiga Jerónimo Martins na Polónia

A retalhista Jerónimo Martins está a ser investigada, na Polónia, por suspeitas de práticas comerciais desleais. O regulador da concorrência do país, o UOKiK, anunciou esta quarta-feira em comunicado as investigações e explica que a empresa arrisca uma multa equivalente a 3% do volume de negócios anual.

(Notícia em atualização)