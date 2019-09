Bankia vai aplicar juros negativos nas contas das empresas

Com a conjuntura a apertar, os bancos têm procurado estratégias para compensar a quebra no negócio provocada pelos juros negativos. Uma das mais inovadoras acaba de ser implementada pelo Bankia, que começou a refletir as taxas abaixo de zero também nas contas à ordem detidas pelas empresas. A notícia foi avançada pelo El Economista.

Este mês, o Banco Central Europeu (BCE) voltou a descer a taxa de juro dos depósitos. Desta vez, o corte foi de 10 pontos base, com os juros a fixarem-se em -0,5%. Na prática, os bancos comerciais passaram a pagar ainda mais ao BCE para ali manterem as suas reservas, uma forma de incentivar a aplicação do dinheiro na economia.

Perante este cenário, o Bankia decidiu compensar a subida dos custos com a cobrança de “juros negativos” nas contas-correntes de alguns clientes empresariais, nomeadamente os que menos rendimentos geram ao banco. Em causa, contas com menos movimentos ou que não são usadas para pagar salários de trabalhadores, por exemplo.

Além disso, segundo o mesmo jornal, os clientes empresariais “selecionados” para esta nova “comissão” poderão abater a despesa subscrevendo outros produtos do banco. Ou seja, nem todas as empresas com conta no Bankia vão ser abrangidas pela medida. Mas as novas condições já estão a ser comunicadas aos clientes.