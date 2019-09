O caso Tancos veio para ficar na campanha do CDS e a presidente, Assunção Cristas, registou esta segunda-feira a entrada do ex-líder do PS José Sócrates nos comentários ao processo, e voltou a exigir explicações a António Costa.

Um dia depois da publicação do artigo de Sócrates no “site” do jornal Expresso, Cristas foi questionada pelos jornalistas, numa ação de campanha em Lagos, distrito de Faro, e confessou não ter lido.

“Não, não li, mas estes três nomes juntos a falarem sobre este assunto quer dizer alguma coisa”, declarou, depois dos comentários, “nas últimas 24 horas”, do ministro dos Negócios Estrangeiros e candidato a deputado Augusto Santos Silva e de Carlos César, presidente dos socialistas.

As declarações de Santos Silva, César e Sócrates, “todos na defesa do PS” tem um significado, só não disse qual.

“Quem não ouvi falar foi o primeiro-ministro”, anotou ainda a presidente do CDS, que no sábado desafiou António Costa a dar esclarecimentos e hoje ignorou o que disse o líder socialista em entrevista à RTP.