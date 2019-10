5 coisas que vão marcar o dia

O Banco de Portugal vai divulgar os números com a evolução da dívida pública em agosto, enquanto António Costa fará campanha por Aveiro e Rui Rio em Viseu. No Parlamento Europeu continuam as audições dos comissários indigitados, quando Ursula von der Leyen já sabe que dois nomes vão ser chumbados ainda antes de serem ouvidos. Na China celebra-se o 70.º aniversário da República Popular da China com a tensão no máximo e em Washington Kristalina Georgieva assume os destinos do FMI.

Banco de Portugal divulga dados da dívida pública em agosto

O Banco de Portugal divulga esta terça-feira os valores da dívida pública relativos ao mês de agosto. Em julho, a dívida pública diminuiu ligeiramente — 187 milhões de euros –, mas manteve-se ainda acima dos 251 mil milhões de euros, isto olhando apenas para a dívida na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas. Estes números estão influenciados pela revisão em alta realizada pelo Eurostat em junho, que aumentou a dívida pública em cerca de 5 mil milhões de euros.

António Costa em Aveiro, Rui Rio em Viseu

Na semana final da campanha eleitoral para as legislativas que se realizam no próximo domingo, António Costa vai estar em Aveiro para um comício no centro de congressos, que se realiza a partir das 21h00. Já o presidente do PSD começa o dia com um encontro com agricultores em Lamego e acaba com um jantar-comício no Pavilhão Multiusos de Viseu às 20h00.

Parlamento Europeu continua audições dos comissários indigitados, comissários da Roménia e Hungria já foram chumbados

O Parlamento Europeu continua a ouvir os comissários indigitados, com as audições dos comissários nomeados pelo Luxemburgo, Finlândia, Polónia, Suécia e Chipre, depois de ter reforçado o chumbo aos comissários indicados pela Roménia e Hungria. Um dos nomes ouvidos esta terça-feira é o de Janusz Wojciechowski, o comissário indigitado para a pasta da Agricultura pelo governo polaco, e que foi investigado até sexta-feira por uso indevido de fundos. O gabinete anti-fraude da União Europeia fechou a investigação sem qualquer acusação, mas o polaco pode enfrentar dificuldades na sua audição.

Primeiro dia de Kristalina Georgieva como diretora-geral do FMI

Depois de ser potencial candidata a quase todos os cargos de topo das principais instituições europeias (e das Nações Unidas, onde foi mesmo candidata) a búlgara assume finalmente uma pasta de grande relevo, sucedendo a Christine Lagarde como diretora-geral do FMI. O caminho para chegar ao cargo não foi fácil e esteve longe de ser uma escolha unânime para os governos europeus, e a conjuntura económica internacional faz antever, pelo menos, um início de mandato conturbado.

Tensão máxima na celebração dos 70 anos da República Popular da China

Ao fim de três meses de protestos contínuos, as autoridades chinesas colocaram mais de 6.000 polícias na rua e proibiram os protestos, mas os cidadãos de Hong Kong têm planeadas mais manifestações nas zonas nevrálgicas da ilha, que é também o centro financeiro da China e a sua ligação com o Ocidente. Xi Jinping enfrenta também uma economia a abrandar, com o pior registo em quase três décadas, quando fizer o seu discurso durante as celebrações.