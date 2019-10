A plataforma financeira Revolut, com sede em Londres, apresentou um prejuízo de 32,8 milhões de libras (37 milhões de euros) no ano passado, mais do dobro do verificado no ano anterior.

Fundada em 2015 por Vlad Yatsenko e Nik Storonsky, a fintech (startup de tecnologia financeira) fundamentou em comunicado que o prejuízo verificado no ano passado teve a ver com “o investimento continuado e expansão para novos mercados”.

A plataforma, que disponibiliza, entre outros serviços, transferências e pagamentos com comissões nulas ou baixas, troca de criptomoedas, ferramentas de gestão e negociação de ações, explicou também que os custos diretos subiram 247% devido à emissão de cartões, encargos associados a parceiros e custos de aquisição de clientes.

A Revolut realça que, apesar disso, “os resultados mostram uma melhoria na margem de lucros brutos para o negócio, na medida em que o crescimento da receita excedeu o aumento dos custos”. Quanto às receitas, estas registaram um aumento de 354% no ano passado para 58,2 milhões de libras (65,5 milhões de euros), face ao ano anterior (12,8 milhões de libras, isto é, 14,4 milhões de euros).

O presidente executivo da Revolut, Nikolay Storonsky, falando sobre o desempenho da startup disse, citado em comunicado: “O final do ano de 2018 parece que já foi há imenso tempo, mas estes números são muito importantes porque revelam o nosso crescimento sustentado enquanto negócio”.

“O salto que demos em receita e número de clientes, desde o início de 2019, é sintomático dos motivos pelos quais criámos este negócio, e a prova de que continua a justificar-se”, salientou o responsável. A Revolut pretende ainda triplicar as receitas no final deste ano, atendendo ao aumento do número de clientes, ao lançamento de novos produtos, à otimização dos existentes, bem como à expansão para novos mercados.

Só em agosto e setembro a Revolut integrou (onboarding) mais de 800 mil clientes, sendo que no segundo semestre deste ano a margem de crescimento bruto deverá situar-se entre 40% e 50%, que compara com menos de 10% no mesmo período do ano anterior.

A Revolut tem atualmente mais de sete milhões de clientes na Europa e uma média de 3,7 milhões de utilizadores mensais ativos, tendo transacionado desde o seu lançamento mais de 85 mil milhões de dólares. Criada como uma alternativa digital aos bancos tradicionais, a plataforma tem tido um rápido crescimento, pertencendo ao grupo dos unicórnios, as empresas avaliadas em mais de mil milhões de dólares.