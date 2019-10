ADSE recruta 22 trabalhadores por mobilidade interna

A ADSE está recrutar 22 trabalhadores, para as carreiras de assistente técnico, técnico superior e especialista de informática, através de mobilidade interna. O procedimento está a decorrer na Bolsa de Emprego Público, onde estão explicados os perfis pretendidos, até ao dia 7 de outubro.

O recrutamento tem em vista integrar 15 assistentes técnicos, quatro técnicos superiores e três especialistas de informática. São elegíveis para este processo candidatos com vínculo de emprego público previamente estabelecido, por tempo indeterminado, indica a ADSE, na newsletter.

A falta de pessoal no subsistema de saúde dos funcionários públicos tem vindo a ser denunciada pelos membros dos conselhos da ADSE, nomeadamente por provocar problemas como a demora nos reembolsos aos beneficiários. Eugénio Rosa, vogal do conselho diretivo da ADSE, indica no seu blog que o atraso médio dos reembolsos no regime livre era de três meses.

Em setembro, José Abraão, representante da FESAP no conselho consultivo, disse ao ECO que, enquanto os concursos para contratar mais trabalhadores não se concretizavam, o subsistema de saúde dos funcionários públicos estava a recorrer a serviços externos para colmatar a falta de pessoal.