Emprego deixa investidores animados e puxa por Wall Street

A semana foi atribulada em Wall Street, mas os dados do emprego conhecidos esta sexta-feira deixaram os investidores mais otimistas e puxaram os mercados norte-americanos para terreno positivo. Isto depois de os dados relativos à atividade industrial e ao setor do desemprego terem gerado preocupação e confirmado que a prolongada guerra comercial entre a China e os EUA já estão a impactar a economia norte-americana.

Na última sessão da semana, o índice de referência, o S&P 500, valorizou 1,41%. Também o industrial Dow Jones avançou 1,41% e o tecnológico Nasdaq subiu 1,39%.

Esta evolução dos mercados norte-americanos fica a dever-se ao sentimento de otimismo gerado pelos dados que foram conhecidos, esta sexta-feira, relativos ao mercado de trabalho. O Departamento do Trabalho norte-americano anunciou, esta manhã, que a taxa de desempregos nos Estados Unidos recuou, em setembro, para 3,5%, o nível mais baixo desde dezembro de 1969. Também o número de empregos criados em agosto foi revisto em alta, esta manhã, tendo sido criados mais 38 mil empregos (168 mil empregos no total) do que tinha sido anunciado anteriormente.

“[Os dados do emprego são] uma espécie de ‘caracolinhos dourados’: não são tão fortes que levem a Fed a deixar de considerar um novo corte nas taxas de juro no final de outubro, mas não são tão fracos que gerem preocupação em relação ao mercado de trabalho e ao consumo“, explica Shawn Snyder, da Citi Personal Wealth Management, citado pela Reuters.

Os investidores estão expectantes em relação à Reserva Federal norte-americana, esperando que assuma uma posição mais branda em matéria de política monetária e corte as taxas de juro, pela terceira vez este ano, face aos dados económicos não tão animadores divulgados no início desta semana.

Na quinta-feira, foram conhecidos os dados relativos ao setor dos serviços norte-americano, que em setembro caiu para mínimos de três anos. No mesmo sentido, o setor industrial tocou em mínimos de dez anos, deixando os investidores preocupados e confirmando que a prolongada guerra comercial entre Pequim e Washington já está a afetar a economia norte-americana.

Na sessão desta sexta-feira, destaque ainda para os títulos da Apple que somaram 2,80% para 227,01 dólares.