O juiz Ivo Rosa decidiu fechar o processo da Operação Marques, e tornou o acesso aos autos mais burocrático, principalmente para os jornalistas. Os profissionais terão que, a partir de agora, fazer um pedido prévio de consulta, por escrito, dirigido ao juiz de instrução, de cada vez que queiram consultar o processo.

Por sua vez, o juiz poderá deferir ou indeferir o pedido, sendo ele quem designa o dia e hora para consulta dos autos, adianta o Correio da Manhã (acesso condicionado). O despacho com esta decisão não foi ainda dado a conhecer às partes, defesas dos arguidos e Ministério Público.

Esta situação ocorre pela primeira vez, tanto no processo Marques, que tem José Sócrates como principal arguido, como noutro qualquer processo judicial. Os jornalistas que já tenham requerido a consulta dos autos podem dirigir-se às instalações do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, e solicitar os volumes sem qualquer constrangimento.

Foi já marcado, pelo juiz de instrução, o debate instrutório da Operação Marquês para o dia 27 de janeiro do próximo ano. “Considerando a complexidade do processo, a dimensão da acusação e dos requerimentos de abertura de instrução, as inúmeras questões jurídicas e o número de sujeitos processuais envolvidos é previsível que o debate se prolongue por mais de uma sessão”, refere o juiz num despacho, citado pelo diário.