O debate instrutório da Operação Marquês irá decorrer entre 27 e 31 de janeiro de 2020, no Campus de Justiça. Este processo envolve 28 arguidos, entre os quais 19 pessoas singulares e nove empresas. No leque de arguidos da Operação Marquês encontra-se nomes como José Sócrates, Carlos Santos Silva, Armando Vara e Ricardo Salgado.

Segundo avançou a SIC Notícias (acesso gratuito), Maria de Lurdes Rodrigues e Mário Lino vão testemunhar no âmbito do processo, por José Sócrates, ao juiz Ivo Rosa a 25 de novembro, dois meses antes do debate instrutório.

José Sócrates foi constituído arguido no caso Operação Marquês, em 2014, e incorre em 31 crimes económico-financeiros. Entre eles, corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal qualificada. Sócrates chegou a estar preso preventivamente, em novembro de 2014, e posteriormente domiciliariamente. A pena dos crimes em que está acusado pode chegar aos oito anos de prisão.

O ex-primeiro ministro vai ser interrogado pelo juiz Ivo Rosa, no âmbito do caso Operação Marquês. A audição irá decorre entre 28 e 31 de outubro.

Às 19 pessoas constituídas arguidos estão imputados 159 crimes, nomeadamente corrupção passiva e ativa, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada, falsificação de documento, abuso de confiança e peculato e posse de arma proibida. Já as nove empresas estão acusadas de corrupção ativa, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada.