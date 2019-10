Lime, Free Now e Bolt dão viagens e descontos para ir votar

Ainda não sabe como vai até às urnas? Se não quer ir a pé, há várias plataformas de transporte a oferecer descontos nas viagens neste dia de eleições legislativas, desde trotinetes até táxis.

Para caminhos mais curtos, uma das ofertas é a da Lime. A plataforma de trotinetes oferece duas viagens, de até 3 euros, para serem utilizadas no domingo das eleições. Depois de fazer o download da aplicação basta introduzir o código promocional que será enviado na abertura das urnas.

Se os locais de voto forem mais longe há também a opção da Free Now, a antiga myTaxi. A plataforma de táxis oferece dois vouchers com um desconto de 50%, até um máximo de três euros. Na viagem de ida, o código a inserir é vouvotar19. No regresso, já deve colocar fuivotar19. A campanha é válida nos distritos de Lisboa e Porto.

A Bolt, antiga Taxify, oferece também 50% da viagem, de acordo com a Marketeer (acesso livre). O código promocional é PortugalVota, e será válido até às 19h00, altura em que fecham as urnas. A promoção está disponível em todas as regiões portuguesas em que a plataforma está presente: Lisboa, Porto, Braga, Coimbra e Algarve.