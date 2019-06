A Chauffeur Privé passou a ser Kapten, a Taxify mudou para Bolt. Agora é a vez da myTaxi, que vai passar a chamar-se… Free Now. O tiro de partida para a mudança de nome foi dado esta segunda-feira e está previsto um “período de transição” de “algumas semanas”, informou a empresa da Daimler em comunicado.

Na base da mudança está a nova joint venture entre a BMW e a Daimler, chamada grupo Now, pelo que a Free Now passará a ser “o primeiro serviço do grupo” a “circular nas ruas”. Ao que o ECO apurou, a Drive Now, serviço de aluguer de automóveis de curta duração que está igualmente presente no mercado português, também deverá anunciar em breve uma mudança de nome, para Share Now.

O anterior logótipo amarelo e cinzento vai dar lugar a uma nova marca, vermelha e azul-marinho. “O rebranding total da myTaxi para Free Now está previsto para este verão e inclui um novo design da app, assim como nova imagem nos carros e publicidade digital e física”, refere a companhia. Além disso, em alguns mercados, as trotinetas Hive passarão a estar integradas na aplicação.

A myTaxi é uma aplicação de transporte com presença nas principais cidades portuguesas, permitindo chamar um táxi. Desde que chegou ao mercado, a marca manteve-se do lado dos taxistas no braço de ferro com a Uber, permitindo-lhes aceder a uma tecnologia semelhante à usada nas plataformas eletrónicas do mesmo género da Uber.

“Estamos conscientes de que o enorme sucesso que a myTaxi tem tido até agora foi construído com base no esforço e dedicação dos mais de 100.000 motoristas que utilizam a aplicação. É evidente que, embora nos estejamos a posicionar enquanto prestadores de múltiplos serviços, todos eles vão continuar a desempenhar um papel fundamental na nossa estratégia futura”, refere Eckart Diepenhorst, presidente executivo da empresa, citado na mesma nota.