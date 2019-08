A empresa de trotinetas elétricas Lime anunciou que vai deixar de operar em Coimbra, seis meses depois de ter lançado o serviço na cidade. A marca norte-americana refere ainda que está a repensar a estratégia de expansão do negócio no país.

“Ao fim de seis meses de operação na cidade dos estudantes, a Lime […] anuncia que irá interromper a circulação em Coimbra. A marca vai avaliar a estratégia de negócio e expansão em Portugal, pretendendo regressar com uma oferta de qualidade e mais abrangente”, sublinha a Lime, em comunicado.

Na mesma nota, a empresa recorda que lançou o serviço em Coimbra a 1 de março, “com a missão de fornecer à comunidade local uma opção de transporte segura, acessível e sustentável, na sequência da vontade que as autoridades locais já tinham demonstrado de melhorar a sua estratégia de mobilidade”. Mas refere que “cada cidade onde a Lime entra é única” e que, por isso, não existe “uma solução de transporte igual para todas.

“A Lime orgulha-se da operação desenvolvida em Coimbra e continua a acreditar no potencial da cidade, até porque as autoridades locais estão empenhadas em oferecer soluções de micromobilidade aos cidadãos. No entanto, a criação de um ecossistema forte e sustentável na região centro implica uma estratégia concertada com mais entidades locais. A possibilidade de voltar a Coimbra e chegar a outras cidades vizinhas não é posta de parte e a marca está a trabalhar numa estratégia ambiciosa para Portugal”, explica, na mesma nota.

As operações da Lime tinham arrancado em Coimbra “com uma frota entre 200 e 400 trotinetas”. Foi também a primeira empresa de trotinetas elétricas a entrar no mercado nacional, com o lançamento das operações em Lisboa no final do ano passado. A notícia da saída de Coimbra surge numa altura em que a empresa está novamente à procura de investimento, encontrando-se avaliada em 2,4 mil milhões de dólares, de acordo com a Business Insider (acesso pago).

O ECO enviou uma série de questões à Lime, nomeadamente acerca dos motivos que levaram a esta decisão. No entanto, a empresa não quis responder.