Wall Street recua à espera das negociações com a China

As bolsas norte-americanas estão a dar um ligeiro passo atrás na abertura da primeira sessão da semana. Os investidores estão a negociar cautelosamente enquanto aguardam o início de uma nova ronda de conversações entre os EUA e a China, com vista a desbloquear o impasse que tem feito escalar a guerra comercial entre os dois países, mas cujo desfecho permanece incerto.

Neste que tem sido o pior arranque de trimestre desde 2016 para os mercados norte-americanos, o S&P 500 recua 0,26%, para 2.944,31 pontos. O industrial Dow Jones perde 0,28%, para 26.500,32 pontos. O tecnológico Nasdaq cai 0,29%, para 7.959,05 pontos.

As ações da Apple estão a desvalorizar 0,36%, com os títulos da fabricante do iPhone a cotarem nos 226,20 dólares. Em simultâneo, no setor industrial, a Boeing recua 0,44%, para 374,06 pontos, enquanto a Caterpillar perde 0,99%, para 119,84 dólares.

Cotação da ação da Caterpillar, uma das mais sensíveis à guerra comercial

“Neste momento, os investidores estão mais focados no resultado destas conversações, mas a maioria tem ficado um pouco cética de que haja alguma coisa em concreto esta semana”, disse Rick Meckler, partner da Cherry Lane Investments, em declarações à Reuters. Até porque responsáveis chineses já sinalizaram que o regime de Xi Jinpin não deverá aceitar os termos que estão a ser propostos pelo Presidente Donald Trump para um acordo comercial mais alargado.

A somar aos receios dos investidores está o arranque de mais uma temporada de apresentações de resultados por parte das empresas cotadas em bolsa, marcado para o início da próxima semana. E, segundo o The Wall Street Journal (acesso pago), as expectativas para o desempenho do terceiro trimestre não são as mais animadoras.