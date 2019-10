A Farfetch, através da sua aceleradora de startups Dream Assembly, vai lançar esta terça-feira a primeira edição do Startup Bootcamp. A ideia é criar um dia intensivo de workshops e masterclasses dedicadas ao business growth, ou seja, a estratégias e práticas de crescimento do negócio.

O bootcamp decorre no escritório da Farfetch em Lisboa, e destina-se a startups com projetos ligados à tecnologia nas indústrias da moda e do retalho, detalha a empresa. A sessão inaugural da iniciativa vai incluir 32 startups e a participação é possível mediante inscrição (ainda que, neste momento, já não haja vagas disponíveis).

Criada em 2018, a Dream Assembly ganha agora, segundo a empresa, uma “nova dimensão”. No evento, os participantes vão ouvir profissionais da Farfetch e convidados externos a falar sobre experiências em áreas tão distintas como market & customer research, product management, ou social media marketing. “O Startup Bootcamp representa mais um investimento na missão inicial da Dream Assembly de retribuir à comunidade, ajudando a nova geração de empresas tecnológicas a escalarem os seus negócios”, acrescenta a empresa em comunicado.