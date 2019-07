Dona da Vogue sai do capital da Farfetch

A Condé Nast, grupo que é dono de títulos como a Vogue, a GQ ou a Vanity Fair, vendeu a participação de 6% do capital que tinha na Farfetch desde 2017, um investimento de 234 milhões de libras (261 milhões de euros).

O afastamento do grupo norte-americano do capital da empresa fundada pelo português José Neves terá acontecido em março, refere o The Sunday Times. Contactada pelo ECO, a Farfetch não quis fazer qualquer comentário.

O jornal britânico escreve que uma das razões que terá estado na origem da saída do capital da plataforma tecnológica de comércio de luxo foi o investimento feito pela empresa em marketing. De acordo com o último relatório e contas da Farfetch, relativo a 2018, “a despesa em geração de procura diminuiu em percentagem de receita, de 22,2% em 2017 para 19,3% em 2018. Ainda assim, “a margem de contribuição da plataforma de encomendas caiu no mesmo período, de 43% em 2017 para 39,8% em 2018”, refere o mesmo documento.

No primeiro trimestre deste ano, a plataforma de artigos de luxo agravou os prejuízos em 115%. As perdas cresceram para 109,27 milhões de dólares. Em comunicado, o desempenho foi justificado sobretudo pelo aumento das perdas operacionais, de 25,1 milhões para 85,5 milhões de dólares, assim como pelas perdas de efeito cambial, “essencialmente motivadas pelo impacto de um dólar mais forte na reavaliação dos nossos balanços denominados em moeda estrangeira no primeiro trimestre de 2019”.

No entanto, entre janeiro e março as receitas registaram um aumento na ordem dos 39% para 174,06 milhões de dólares. O EBITDA, por sua vez, passou de 23,6 milhões de dólares negativos para 30,2 milhões negativos, um ajuste “em linha com as expectativas”, afirma Elliot Jordan, CFO da empresa.