O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes da Área Metropolitana do Porto (STTAMP) emitiu esta terça-feira um pré-aviso de greve que abrange um período superior a dois meses na Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP).

Na nota distribuída aos trabalhadores e aos órgãos de comunicação, o STTAMP refere que o pré-aviso de greve tem efeitos a partir de dia 24 de outubro até 31 de dezembro.

Na base das reivindicações do STTAMP está o facto, lê-se no pré-aviso, deste sindicato não ter obtido resposta “aos diversos ofícios que plasmavam os problemas vividos na empresa e as preocupações demonstradas pelos trabalhadores”.

“Recusa na aplicação dos descansos ao domingo de três em três semanas para os guarda-freio e recusa na aplicação dos descansos fixos ao sábado para os motoristas” são duas medidas mencionadas no aviso de greve.

O sindicato também se queixa de “falta de enquadramento de carreiras” e de “falta de enquadramento das carreiras profissionais dos cinco trabalhadores oficinais”.

De acordo com o STTAMP também não existe resposta sobre a situação dos trabalhadores em regime de mobilidade interna, nem quanto ao processo de adesão ao Acordo de Empresa dos quadros técnicos.

“O STTAMP, que pauta a sua ação pela proposição e boa-fé negocial, aguarda que desta forma o conselho de administração da STCP rapidamente analise e formule respostas definitivas para resolução dos problemas enunciados”, termina a nota.