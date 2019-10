A COSEC (Companhia de Seguro de Créditos) divulgou uma linha dedicada de seguro de créditos com garantia do Estado, no valor de 100 milhões de euros, destinada aos setores metalúrgico, metalomecânico e de moldes.

A criação desta nova linha de seguro de créditos com Garantia do Estado, que abrange a generalidade dos mercados, à exceção dos países da União Europeia, enquadra-se no programa Capitalizar Mercados Externos e no Programa Internacionalizar, estabelecidos pelo Governo. As candidaturas já estão disponíveis, online .

A COSEC, divulgou a iniciativa num seminário, realizado no Pólo Tecnológico de Lisboa, organizado pela ANEME (Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Metalomecânica) e que contou com a presença do Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.

“Esta Linha de Seguro de Créditos vai permitir às empresas exportadoras apresentar conjuntamente com as suas propostas de venda de equipamentos, soluções de financiamento a médio prazo ao importador, em condições concorrenciais”, explica Maria Celeste Hagatong, Presidente do Conselho de Administração da COSEC.

A COSEC assinou um protocolo com a ANEME – Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Metalomecânicas), com vista à divulgação desta Linha de Seguro de Créditos junto dos respetivos associados.

Em Portugal, o setor da metalomecânica é responsável por cerca de 18% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2018, as exportações do setor metalúrgico e metalomecânico aumentaram 11,3% face a 2017, para os 18.334 milhões de euros, atingindo “a melhor marca de sempre”, de acordo com a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP).

A COSEC é, desde a sua constituição, em 1969, responsável pela gestão do Sistema de Seguro de Créditos com Garantia do Estado português, para apoiar as empresas na sua exportação e internacionalização para países de risco político agravado.