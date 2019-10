A Finangeste anunciou esta quarta-feira o investimento de cinco milhões de euros num novo projeto imobiliário em Alhandra, Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, que já criou 55 postos de trabalho diretos.

De acordo com um comunicado enviado pela empresa de recuperação de créditos e gestão de ativos imobiliários, este novo projeto imobiliário, designado Empreendimento Casas do Rio, é composto por 20 moradias com condomínio fechado, piscina e ginásio comum.

Com tipologias de T3 a T5 e áreas compreendidas entre os 239 e os 518 metros quadrados, reflete, segundo a administração da Finangeste, a aposta da empresa no setor residencial em Portugal. “Acreditamos que a classe média portuguesa continua a evidenciar uma forte procura de casas para as suas famílias”, refere, em comunicado, a administração.

Em maio deste ano, a Finangeste já tinha anunciado o investimento de 10,5 milhões de euros nas Caldas da Rainha, onde está a recuperar um conjunto de cinco edifícios inacabados que se encontravam em estado avançado de degradação.

A empreitada, que permitiu a criação de 150 postos de trabalho diretos, vai dar lugar a um condomínio com 73 novas habitações, diversas lojas e serviços, jardins e piscina.

A empresa adiantou ainda à agência Lusa que “os próximos investimentos da Finangeste passam por dois projetos de reabilitação em Lisboa – Baixa de Lisboa e Avenidas Novas – para habitação”, cujas obras começam ainda em 2019 e representam um investimento de mais de 15 milhões de euros.