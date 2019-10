O Avila Spaces venceu esta terça-feira, pelo segundo ano consecutivo, o prémio de melhor espaço de coworking de Lisboa. O prémio “Coworker Members’ Choice Award” foi dado pelo site norte-americano Co-worker com base nas críticas e avaliações de clientes dos espaços de trabalho partilhados em várias cidades a nível mundial.

Para o CEO do Avila, Carlos Gonçalves, este é um “voto de confiança” e o reconhecimento do trabalho feito no último ano, já que a empresa tinha um peso acrescido por ter ganho o mesmo prémio no ano passado. “Depois de termos ganho o prémio de melhor coworking de Lisboa em 2018, tivemos de elevar o nível dos nossos serviços e fazer tudo para que os nossos clientes se sentissem ainda melhor em nossa casa”, lê-se no comunicado de imprensa.

Segundo o responsável, este é também a prova de que os clientes “reconhecem as inovações” que a empresa tem desenvolvido ao longo do ano, referindo-se, por exemplo, ao Quiosque Digital que funciona como uma “rede social privada, exclusiva para os seus utilizadores, onde todos têm um perfil e podem contactar, ou ser contactados, para potenciar o negócio das suas empresas”.

O Avila Spaces foi criado em 2004 e, nessa altura, dispunha apenas da possibilidade de arrendamento de escritórios. Quatro anos mais tarde, em 2008, decidiu abrir o seu primeiro espaço de coworking. Com dois espaços em Lisboa e uma rede de mais de 400 clientes, oferece ainda a possibilidade aos seus clientes de relaxarem no Business Lounge.

“Temos tido uma preocupação cada vez maior pelo bem-estar dos profissionais. As boas práticas apontam para a coabitação de vários modelos: open-space, salas fechadas, phone-booths e áreas de lazer para pequenas pausas durante o trabalho. E é essa a grande mais-valia do Avila Spaces, aliada às inovações tecnológicas que oferecemos aos nossos clientes”, destaca Carlos Gonçalves.

O Coworker Members’ Choice Award são os únicos prémios a nível mundial a ser atribuídos com base nas críticas e opiniões dos clientes. De acordo com a nota de imprensa, o Co-worker tem mais de cem mil utilizadores inscritos e uma base de dados com espaços de trabalho partilhados em mais de 164 países.