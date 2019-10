Insurtech torna-se unicórnio após investimento da Munich RE

A Munich Re, a segunda maior resseguradora do mundo, com 35 mil milhões de dólares prémios emitidos em 2018, reforçou o seu investimento na Next Insurance, uma insurtech nascida há apenas três anos em Palo Alto, desde sempre apoiada pela empresa alemã.

A Munich Re já tinha investido por duas vezes na Next Insurance, quando do lançamento desta em 2017 e nos reforços de capital em 2018, tendo sido a financiadora integral do novo capital agora injetado no valor de 250 milhões de dólares, em que comprou participações de outros parceiros iniciais do projeto, ficando com uma posição de 27,5% após esta última operação.

Até hoje a a Next Insurance angariou 381 milhões de dólares entre investidores, e embora os prémios emitidos tenham atingido apenas 44 milhões em 2018, a sua avaliação para esta operação exclusiva da Munich Re, superou mil milhões de dólares, passando à categoria de unicórnio.

A explicação está no posicionamento e na tecnologia. Desde o início a Next Insurance foi digital only dirigida para pequenos e médios negócios e novas profissões e atividades. É visível que procura cativar com base na simplicidade, no preço e em alguma customização dos produtos para clientes como cuidadores de saúde, palhaços, soldadores, agentes imobiliários, DJ’s, personal trainers, instrutoras de yoga, ou organizadores de eventos. Já conquistou 70 mil clientes com mais de mil atividades ou profissões diferentes e muitas delas inovadoras.

Explicando todo este envolvimento da Munich Re, sempre tradicional e ligada a grandes riscos e grandes clientes, Joachim Wenning, CEO e chairman da Munich Re, afirma que “o modelo de negócio da Next Insurance, baseado em tecnologia e dados, oferece uma extraordinária oportunidade de crescimento que aproveitaremos em conjunto”, acrescentando que a Next “vai beneficiar da nossa experiência em seguro e resseguro”. Wenning conclui que “este investimento expressa a determinação da Munich Re em se tornar líder no campo das soluções digitais para a indústria seguradora”.

O envolvimento da Munich Re na empresa deu-se quando se tornou resseguradora a 100% para este negócio, com cedências da Markel e da State National, as seguradoras diretamente beneficiadas com a operação da Next, mas que nunca investiram na empresa.

Mercado de seguros para PME vale 139 mil milhões de dólares anuais

A Munich Re avalia o mercado das pequenas e médias empresas nos Estados Unidos em 139 mil milhões de dólares anuais, “muito apetecível”, comenta Wenning e, por enquanto, é o único mercado explorado pela Next Insurance, embora também disponha de uma base em Israel.

Quanto a Guy Goldstein, co-fundador e CEO da Next Insurance, comentou “trabalhamos com a Munich Re desde o começo e eles foram um grande parceiro que nos ajudou a crescer e desenvolver o nosso negócio”, e acrescenta que com este novo investimento “vai permitir que façamos crescer a equipa, desenvolver tecnologia e acelerar o crescimento de clientes”.

O total de financiamento de 381 milhões de dólares obtido pela Next Insurance nos três anos de vida como start up insurtech não é caso isolado nos Estados Unidos. Em abril deste ano a Lemonade obteve financiamento de 300 milhões e, no ano passado, a especializada em automóvel Root Insurance levantou 100 milhões de dólares. Ainda relevantes são a Clover Health e a PolicyBazaar.