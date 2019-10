A Willis Towers Watson (WTW) vai organizar a primeira conferência nacional dedicada à área de saúde e benefícios. Sob o tema “Sustentabilidade dos benefícios: um olhar para o futuro”, a sessão conta com os principais players do mercado de seguros de saúde, em Portugal.

“Num ambiente de constante mudança é fundamental conhecer as tendências em benefícios e olhar para o futuro”, explica a Willis.

O encontro está marcado para 18 de outubro, e será integrado no Greenfest, festival sobre sustentabilidade que acontece na Nova SBE, em Carcavelos. A inscrição no evento é obrigatória e pode ser feita via email (Matilde.Leitao@willistowerswatson.com).

Miguel Albuquerque, head of Health & Benefits da Willis Towers Watson, antecipa os temas em discussão: