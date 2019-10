A Agência Nacional de Inovação (ANI) divulgou esta quinta-feira que vai lançar o programa Born from Knowledge Rise que é um Programa de Aceleração em Ciência e Tecnologia, com a duração de três meses. As candidaturas estão abertas até dia 15 de novembro.

O programa vai contar com três edições regionais que representam um investimento total de 200 mil euros para ajudar ideias a tornarem-se em produtos e/ou serviços inovadores.

O Born from Knowledge Rise pretende apoiar ideias numa fase preliminar, mas com potencial para dar origem a start-ups e evoluírem para produtos inovadores vendáveis. Ao longo de três meses, o BfK Rise oferece acompanhamento e capacitação intensivos a equipas com projetos de base científica e tecnológica.

“É o passo seguinte para a a capacitação” deste tipo de ideias, explica Katiuska Cruz, coordenadora do programa, à margem do concurso ideias Born from Knowledge (BfK Ideas), edição 2019, que visa distinguir as melhores ideias de negócio provenientes de instituições de ensino superior portuguesas.

“O objetivo desta iniciativa é capacitar 24 ideias, preferencialmente oito no norte, oito no centro e oito no Alentejo. Pretendemos transformar ideias e projetos em negócios com impacto que acabam por se traduzir em inovação”, destaca Katiuska Cruz.