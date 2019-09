“Quando estava a operar comecei a reparar que na sala de cirurgia toda a equipa estava sempre cheia de frio. Foi assim que surgiu a ideia de fazer um casaco antibacteriano, impermeável e com vários graus termogénicos”, conta Nuno Muralha, CEO da SurgeonMate, uma das cinco empresas portuguesas que foram selecionadas, de um conjunto de 116 concorrentes para receber um financiamento europeu de 25 mil euros em capital, formação e mentoring.

B-Culture, Bright, HydrUStent, SurgeonMate e TimeUp foram as cinco startups portuguesas selecionadas a par de mais dez a nível europeu. As 15 startups vencedoras da terceira edição dos prémios EIT Health InnoStars Awards 2019 vão agora participar em dois bootcamps na Europa, ter encontros com potenciais clientes, investidores e parceiros. “Após o programa de quatro meses são escolhidos dez finalistas para o pitch final do InnoStars Awards, em novembro, onde estarão a concurso três prémios, correspondendo a um financiamento adicional de 25 mil, 15 mil e dez mil euros”, explica o comunicado do Eit Health enviado às redações.

Um financiamento que seria ouro sobre azul para a SurgeonMate, que tem de trabalhar com uma equipa “muito pequenina”, na qual ninguém recebe salário, explica ao ECO, Nuno Muralha. A empresa pretende avançar até ao final do mês com uma ronda de croundfunding. “Vamos colocar um teto de dez mil euros. Não sei se é muito ou pouco, mas, mais do que o dinheiro vai ser importante porque será uma validação do mercado efetivo”, explica o cirurgião cuja paixão é a cirurgia de trauma, uma especialidade que não existe em Portugal.

Cada casaco estava inicialmente previsto custar 200 euros, mas Nuno Muralha reconhece que é um valor demasiado elevado, por isso, já trocou de empresa fornecedora e os valores estão em negociação. O responsável orgulha-se do facto de o casaco ser 100% nacional, desde a ideia, passando pelo design até à confeção. Além das características antibacterianas, impermeabilidade e térmicas, o casaco tem mangas destacáveis, tem bolsos nas mangas, vários tipos de bolsos para guardar intercomunicadores e identificação. “Os vulgares casacos polares, usados agora pelos profissionais nas cirurgias, são um verdadeiro campo de proliferação de bactérias”, alerta o cirurgião, recordando a luta levada a cabo para travar o avanço das bactérias multirresistentes.

As várias característica do casaco aguardam certificação do instituto alemão e assim que a conseguir está dado o passo em falta para avançar para o crowdfunding. E a SurgeonMate tem outros artigos na manga, nomeadamente uns óculos que gravam as operações, através de uma câmara 4K, comandados por voz e têm ponto de vista motorizado. Conseguem ser diferenciadores face a outros protótipos por ultrapassar os problemas do RGPD e “necessitam quase um milhão de euros para serem desenvolvidos”, explicou Nuno Muralha.

Saiba quais os projetos das restantes quatro startups portuguesas: