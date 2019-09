Parlamento Europeu aprova nomeação de Lagarde para BCE

Depois de uma manhã de questões e esclarecimentos na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, o Parlamento Europeu aprovou a nomeação de Christine Lagarde, ex-diretora-geral do FMI, para o cargo de topo no Banco Central Europeu (BCE). Segue-se ainda a confirmação do voto em plenário, sendo que a decisão final está nas mãos do Conselho Europeu.

Na audição desta manhã, onde defendeu a sua nomeação, Lagarde disse que espera não ter de fazer a mesma promessa que Mario Draghi fez em 2012 — de que faria “o que for preciso” para salvar o euro. Apontou também que é necessário começar a lidar com novos desafios como as fintech e criptomoedas, bem como as mudanças climáticas, uma área que quer transformar numa “preocupação central” da instituição.

A ex-diretora-geral do FMI disse ainda aos eurodeputados que nesta altura é preciso manter uma política monetária flexível e que estimule a atividade económica devido às ameaças que existem no horizonte, apesar de admitir que estas políticas têm impactos negativos, que têm de ser acompanhados.

A recomendação do Conselho da União Europeia de Lagarde para o cargo já foi alvo de um um parecer favorável do BCE, no final de julho, dando lugar à nomeação da francesa para o cargo. Depois deste parecer favorável na Comissão, será confirmada a votação em plenário, na sessão de 16 a 19 de setembro.