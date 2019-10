BCP e Galp dão ganhos à bolsa de Lisboa pelo terceiro dia

A bolsa nacional entrou com o “pé direito” na última sessão da semana. Avança pelo terceiro dia consecutivo, em linha com as pares europeia, e com o BCP e a Galp Energia a puxarem pelo desempenho do índice de referência.

O PSI-20 avança 0,5%, para os 4.947,77 pontos, enquanto a referência para o mercado europeu — o Stoxx 600 — valoriza 0,3%.

A atenção dos investidores continua focada na guerra comercial. Em relação às negociações entre os EUA e a China, Donald Trump disse aos jornalistas em Washington que as negociações tinham corrido “muito bem” e que esta sexta-feira vai reunir-se com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He.

Por cá, o índice bolsista nacional está a ser suportado pelos ganhos de dois pesos pesados: BCP e Galp Energia. As ações do banco liderado por Miguel Maya somam 1,15%, para os 19,33 cêntimos, enquanto as da petrolífera comandada por Carlos Gomes da Silva sobem 1%, para os 13,595 euros. As ações da Galp acompanham o avanço das cotações do petróleo nos mercados internacionais.

Em sentido positivo, referência ainda para a Mota-Engil. As ações da construtora ganham 0,33%, para os 1,831 euros, depois de na quinta-feira, a empresa ter anunciado o lançamento de uma emissão obrigacionista destinada a pequenos investidores. A Mota-Engil paga um juro de 4,375% para angariar 75 milhões de euros.

A impedir ganhos mais acentuados para o PSI-20 está a EDP Renováveis. As ações da empresa liderada por Manso Neto recuam 1,33%, para os 9,61 euros. Também a Jerónimo Martins segue em queda, com os seus títulos a desvalorizarem 0,4%, para os 15,005 euros.