Berardo avalia obras de arte em 1,3 mil milhões de euros

Joe Berardo exige o fim do arresto decidido pela justiça da sua coleção de arte para pagar as dívidas que tem aos bancos portugueses, nomeadamente à Caixa Geral de Depósitos. Avalia em 1,3 mil milhões a sua coleção de arte, quase o triplo do valor da última avaliação conhecida, noticia o Jornal Económico.

A discordância em relação ao valor das obras de arte compradas pelo empresário madeirense é uma questão de longa data. A primeira avaliação feita pela leiloeira Christie’s, datada de 2006, dizia que a coleção Berardo valia 316 milhões de euros.

Em 2009, a coleção voltou a ser avaliada, numa altura em que os bancos pretendiam saber quanto custava a coleção, numa altura em que o Joe Berardo já devia centenas de milhões a estes bancos. Esta avaliação valorizou a coleção em mais de 500 milhões de euros.

No entanto, Joe Berardo tem uma opinião muito diferente. O empresário diz agora que coleção tem um valor radicalmente diferente do conhecido até ao momento, mais do dobro: cerca de 1,3 mil milhões de euros.

Joe Berardo já tinha apresentado uma avaliação feita por um perito contratado por si, que foi considerada demasiado inflacionada pelos bancos a quem concedeu as obras de arte como garantia do pagamento dos créditos.

São no total 2.200 as obras de arte da coleção de Joe Berardo arrestadas no âmbito da ação judicial solicitada por três bancos credores, aos quais o empresário deve quase mil milhões de euros.

Além das obras, foram arrestados pela CGD dois imóveis em Lisboa: a casa onde Berardo reside e um apartamento na Lapa. E, mais recentemente, foi feito o arresto do recheio da casa de luxo na Av. Infante Santo surge no âmbito de um processo judicial interposto pela CGD na Madeira. Em janeiro deste ano, o Tribunal Judicial da Comarca da Madeira condenou a Metalgest, empresa do grupo Berardo, a pagar uma dívida de cerca de 50,2 milhões de euros.