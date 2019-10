Legislativas dão 64 milhões aos partidos. PS ganha 25

A noite eleitoral deu mais do que votos. Poderá ter garantido aos partidos um encaixe financeiro de 64 milhões de euros para o total dos quatro anos da nova legislatura, diz o Jornal de Notícias (acesso pago). Para financiamento da campanha, as candidaturas têm direito a um total de oito milhões de euros, sendo o remanescente subvenções para financiamento da atividade partidária e para apoio a cada um dos deputados eleitos.

Relativamente à campanha, o Parlamento deverá poupar quase um milhão de euros, isto porque estava preparado um “bolo” de 8,7 milhões para distribuir pelos partidos que conseguissem um mínimo de 50 mil votos ou um eleito. No entanto, refere o jornal, as nove candidaturas (que conseguiram eleger), apenas orçamentaram um total de 7,6 milhões.

Além deste valor, há ainda que ter em conta com as subvenções para o resto da legislatura. As nove candidaturas bem-sucedidas vão ter direito a 55,9 milhões de euros para os próximos quatro anos, valor ao qual se junta uma verba anual de 1.765 euros para cada um dos 230 deputados.

Segundo o JN, o PS, vencedor das eleições, arrecadará 25,2 milhões de euros, enquanto o PSD acumulará perto de 20 milhões. O Bloco de Esquerda, que manteve o mesmo número de deputados, receberá 6,7 milhões, mais do que os 4,5 milhões para a CDU.

Bem menos que na anterior legislatura receberá o CDS, que viu a sua bancada parlamentar encolher para apenas cinco deputados. Receberá três milhões, pouco mais do que os 2,3 milhões para o PAN. Chega, Iniciativa Liberal e Livre irão receber 479 mil euros, 475 e 433, respetivamente.