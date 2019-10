Braga recebe feira de emprego. Junta mais de 70 empresas

A taxa de desemprego na União Europeia (UE) atingiu mínimos históricos, diminuindo para 6,2% em agosto. Portugal ficou em linha com a média europeia, mas abaixo da média da Zona Euro, que foi de 7,4%, o valor mais baixo desde maio de 2008.

Portugal quer estar a par com os restantes Estados-membros e tem vindo a realizar iniciativas para ajudar a comunidade académica (alunos, ex-alunos, investigadores, docentes e funcionários) e também desempregados e empreendedores com qualificações de nível superior na procura de novas oportunidades.

Desta vez foi a Universidade do Minho (UMinho) que recebe, a partir desta segunda-feira a 11.ª edição da Start Point – Feira de Emprego, Empreendedorismo e Formação. O evento decorre no Campus de Gualtar da universidade bracarense e termina a 22 de outubro.

Esta iniciativa vai juntar mais de 70 empresas e tem como objetivo estabelecer o contacto direto entre jovens e o mercado de trabalho através da divulgação de oportunidades e desenvolvimento de competências.

O evento arranca com o Programa de Aceleração de Carreiras que junta vários oradores que, através de vários workshops, vão preparar os participantes para o primeiro contacto com as empresas.

No dia que termina o evento, 22 de outubro, decorre a Conferência Star Point Summit onde serão discutidos temas da atualidade como a economia circular, transformação digital, o futuro da educação entre outros. Esta mostra empresarial contará com a presença de empresas como Jerónimo Martins, Accenture, DST e Tesco.

Uma iniciativa organizada pela Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) através do Departamento de Desenvolvimento de Carreiras, com o apoio do Gabinete do Empreendedor da AAUM (LIFTOFF) e Gabinete de Inserção Profissional da AAUM (GIP).