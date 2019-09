A taxa de desemprego terá recuado para 6,2% em agosto, avança esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). No mês passado, o INE tinha revelado que julho teria sido bom para o mercado de trabalho, com a taxa de desemprego a encolher uma décima para 6,5%. Este número era, porém, provisório. E foi agora revisto em baixa para 6,4% na passagem a definitivo.

“Em agosto de 2019, a estimativa provisória da taxa de desemprego foi de 6,2%, tendo diminuído 0,2 pontos percentuais (p.p.) em relação ao mês anterior, 0,4 p.p. em relação a três meses antes e 0,8 p.p. em relação a agosto de 2018”, escreve o INE, acrescentado que “em agosto de 2019, a população desempregada – cuja estimativa provisória foi de 318,8 mil pessoas – diminuiu 4,2% (13,9 mil) em relação ao mês anterior

(julho de 2019), 6,4% (21,9 mil) relativamente a três meses antes (maio de 2019) e 11,6% (41,9 mil) em relação ao mês homólogo”.

Do lado do emprego – a outra face da população ativa – o INE adianta que, em agosto de 2019, “a estimativa provisória da população empregada correspondeu a 4.862 mil pessoas e aumentou 0,4% (18,2 mil) em relação ao mês anterior, 0,5% (23,1 mil) relativamente a três meses antes (maio de 2019) e 1,1% (54,8 mil) em comparação com o mesmo mês de 2018”.

No mês passado, o INE tinha previsto que julho teria sido um bom mês no mercado de trabalho com uma descida de uma décima na taxa de desemprego face a junho. Esta trajetória foi agora consolidada. Assim, a taxa de desemprego provisória era de 6,5% e na passagem a definitivo passou para 6,4%. Esta revisão em baixa resulta do facto de terem sido detetados mais 3,1 mil pessoas empregadas e menos 4,1 mil pessoas desempregadas.

A indicação de melhoria no mercado de trabalho acontece numa altura em que a revisão da base das contas nacionais ditou uma revisão em alta do crescimento económico na primeira metade do ano.

O Governo prevê que a taxa de desemprego seja de 6,6% em 2019, quatro décimas abaixo do registo do ano anterior. Cinco das oito taxas de desemprego mensal conhecidas até agora ficam abaixo da meta do Executivo.

Evolução da taxa de desemprego

Fonte: INE; Valores em % e corrigidos da sazonalidade

(Notícia atualizada às 11h45 com mais informação)