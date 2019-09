Os preços dos combustíveis vão descer em todo o país. Depois da subida acentuada desta semana, o litro de gasóleo e gasolina vai ficar 1,5 cêntimos mais barato já a partir de segunda-feira, disse ao ECO uma fonte do setor.

O preço do gasóleo, o combustível mais usado pelas famílias portuguesas, deverá cifrar-se nos 1,369 euros por litro. Quanto à gasolina, o preço por litro deverá rondar os 1,487 euros, de acordo com cálculos feitos com base nos últimos valores de referência da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). O preço de venda ao público nas bombas poderá variar.

O custo dos combustíveis é atualizado semanalmente, à segunda-feira, tendo por base os preços de referência do petróleo e derivados nos mercados internacionais. A atualização semanal da próxima semana representa uma inversão na tendência de subida do preço dos combustíveis, sobretudo depois dos ataques a refinarias na Arábia Saudita, que provocaram falhas no fornecimento mundial de petróleo.

Face a este cenário, o preço da gasolina tinha subido quatro cêntimos no início desta semana, enquanto o gasóleo encareceu em três cêntimos por litro, como noticiou o ECO na sexta-feira passada.

(Notícia atualizada pela última vez às 11h35)