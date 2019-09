As famílias revelaram-se mais otimistas em setembro, naquele que foi o sexto mês seguido em que o indicador de confiança dos consumidores aumentou. Mas se do lado da procura, as expectativas são positivas, do lado da oferta, os empresários aumentaram no mesmo mês os seus receios sobre a evolução da atividade, mostram os Inquéritos de Conjuntura publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“O indicador de confiança dos consumidores aumentou nos últimos seis meses, contrariando o movimento descendente observado desde junho de 2018”, diz o INE, acrescentando que “a evolução do indicador de confiança dos consumidores resultou do contributo positivo de todas as componentes, perspetivas relativas à realização de compras importantes e à situação económica do país, e opiniões e expectativas sobre a evolução futura da situação financeira do agregado familiar, em particular no primeiro caso”.

As famílias parecem assim indiferentes ao corte de previsões de crescimento avançado pelas instituições internacionais para a economia mundial, bem como aos avisos feitos por responsáveis pela política monetária como Mario Draghi e Jerome Powell que alteraram a condução da política monetária, dando mais estímulos aos blocos económicos europeu e norte-americano como forma de tentar combater o abrandamento económico.

Mas se do lado de quem quem compra — o lado da procura — a confiança saiu reforçada, do lado de quem vende — o lado da oferta — os sinais já não são tão animadores. “O indicador de clima económico diminuiu em setembro após ter estabilizado no mês anterior. Em setembro, os indicadores de confiança diminuíram na Indústria Transformadora, na Construção e Obras Públicas e nos Serviços, tendo aumentado no Comércio”, diz o INE.

