Se tem carro a gasóleo, prepare-se para uma nova subida do preço do combustível. Na próxima segunda-feira, o preço do combustível mais usado pelos portugueses deverá subir três cêntimos para 1,447 euros por litro. Também o preço da gasolina deverá seguir essa tendência, subindo quatro cêntimos para 1,571 euros por litro. Isto de acordo com os dados avançados ao ECO por uma fonte do setor.

Pela quinta semana consecutiva, o preço do gasóleo deverá aumentar, puxado pela escalada dos preços internacionais. O preço do petróleo tem estado a subir face aos ataques a refinarias sauditas que arrasaram 5% da produção diária global. Na quinta-feira, o preço do barril de Brent (referência para as importações nacionais) negociou acima dos 65 dólares, somente uma semana depois de o valor desta matéria-prima ter estado abaixo da linha dos 60 dólares. Em Londres, o contrato para entrega em novembro subiu 2,83% para 65,41 dólares, preço de referência para as importações portuguesas.

Já a gasolina estava há cinco semanas a ver o seu preço cair, mas deverá agora inverter a tendência. Na próxima semana, o litro de gasolina deverá ficar quatro cêntimos mais caro, fixando o preço em 1,571 euros por litro, de acordo o valor atual disponibilizado pela Direção-Geral de Energia e Geologia.

Os preços dos combustíveis em Portugal são atualizados semanalmente com base na evolução dos preços do petróleo e derivados nos mercados interacionais. De notar que os valores indicados servem apenas de referência, podendo o preço final variar em cada posto de abastecimento.

(Notícia atualizada às 10h12)