O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil reúne-se na próxima sexta-feira em assembleia geral extraordinária para discutir se avançam com a destituição da sua própria liderança, avança o jornal Público (acesso condicionado).

A destituição da direção liderada por Luciana Passo e Bruno Fialho é o único ponto da agenda de uma reunião que foi convocada por mais de 200 tripulantes, na sequência do mau estar que está instalado no sindicado sobretudo devido a questões relacionadas com a TAP.

Alguns membros do sindicato já teriam tentado remover a liderança do mesmo, mas sem sucesso. Luciana Passo já anunciou que não se vai recandidatar nas próximas eleições, justificando a decisão com o cansaço inerente às funções.

A reunião foi marcada para o dia 27 de setembro, próxima sexta-feira, um dia para o qual está também marcada uma greve de tripulantes da Ryanair em vários países da Europa, incluindo Portugal.