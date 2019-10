Antes de assinar a “primeira fase” do acordo proposto por Donald Trump, a China ainda quer mais conversações. Pequim deverá enviar uma delegação, liderada pelo vice-primeiro-ministro Liu He, que tem estado envolvido nas negociações, para finalizar um acordo escrito que poderá ser assinado pelos presidentes das duas potências numa cimeira no Chile, no próximo mês.

Outras fontes, citadas pela Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês), apontam para que a China também quer que Trump cancele um dos aumentos nas tarifas, planeado para dezembro. O Presidente norte-americano concordou em não avançar com a subida de tarifas que estava previsto para 15 de outubro.

“O meu acordo com a China é que eles começarão imediatamente a comprar quantidades muito grandes dos nossos produtos agrícolas, não esperando até que o acordo seja assinado nas próximas três ou quatro semanas”, adiantou Trump, na sua conta no Twitter.

“O relacionamento com a China está muito bom. Terminaremos a grande parte da primeira fase do negócio, e seguiremos diretamente para a segunda fase”, acrescentou. “O acordo da primeira fase pode ser finalizado e assinado em breve“, concluiu o Presidente norte-americano.