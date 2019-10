O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que existem “muito boas possibilidades” de chegar a um acordo comercial com a China, antes das negociações com representantes do país asiático em Washington.

“Existe uma possibilidade muito boa”, disse Donald Trump, quando questionado pelos jornalistas sobre a próxima ronda de negociações entre os Estados Unidos e a China, que começa na quinta-feira.

Donald Trump referiu que a China tem um “grande respeito por ele” e considerou que, para alcançar um acordo, existem duas pessoas muitos importantes no processo: ele e o Presidente chinês, Xi Jinping.

“A questão é: eu quero fazer um acordo? E a resposta é, se for o negócio correto, sim”, defendeu.

A delegação dos Estados Unidos para as negociações com a China será chefiada pelo representante de Comércio Exterior, Robert Lighthizer, e pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e do lado da China pelo vice-presidente, Liu He.

Em 1 de setembro ocorreu o último episódio da guerra comercial que confronta Washington e Pequim com a entrada em vigor do aumento de 10% a 15% sobre as importações chinesas no valor de 112.000 milhões de dólares (cerca de 100.000 milhões de euros).

Em retaliação, Pequim lançou as taxas de 5 a 10% sobre produtos norte-americanos no valor de 75.000 milhões de dólares.