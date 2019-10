Entrada em bolsa da petrolífera Aramco será “muito em breve”

O anúncio da entrada em bolsa do gigante petrolífero saudita Aramco terá lugar “muito em breve”, declarou o presidente do Conselho de Administração da empresa pública.

Primeiro exportador mundial de crude, a Arábia Saudita tentou introduzir em bolsa a Aramco pela primeira vez em 2018, antes de recuar devido às condições de mercado consideradas desfavoráveis.

“A entrada em bolsa terá lugar mais rapidamente do que pensam“, afirmou o presidente do Conselho de Administração da empresa, Yasir Al-Rumayyan, durante um fórum russo-saudita organizado em Riade por ocasião da visita ao país do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

“Creio que será anunciado muito, muito em breve”, acrescentou Rumayyan, que é também diretor-geral do fundo soberano saudita, considerando que a Aramco é a “melhor empresa do mundo”.

Na quinta-feira, fontes próximas do dossiê indicaram que o valor oficial da petrolífera saudita, antes da entrada em bolsa, não será definido antes “da próxima semana, pelo menos” e pode ser muito inferior a 2 biliões de dólares, como pretende o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman.

Segundo várias fontes, esse valor pode rondar 1,5 biliões de dólares.

Segundo a agência Bloomberg, a Aramco poderá entrar em bolsa “a partir de novembro” e cerca de 2% do capital […] pode ser vendido, o que pode render 40 mil milhões de dólares”, de acordo com fontes citadas pela agência financeira.

A entrada em bolsa da Aramco está prevista em duas etapas, a primeira em novembro no mercado local e depois uma segunda cotação numa praça financeira internacional que ainda não foi determinada, sendo apontadas como prováveis as bolsas de Nova Iorque e Hong Kong.